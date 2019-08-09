Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi

09.08.2019 17:17

– Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi öngörüsünü düşürmesi etkisiyle yüzde 2.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına gideceği beklentileri de fiyatlardaki artışı desteklerken, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri artışı baskılıyor.

Suudi Arabistan'lı yetkililer, diğer büyük üreticilerle üretim kısıntısı konusunun görüşüldüğünü belirtirken, Rusya Enerji Bakanlığı azalan talebin üretim kısıntısı konusu gözden geçirilirken azalan talebin de hesaba katılacağını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.60 artışla 58.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.58 artışla 54.42 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul