Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle toparlanıyor

08.08.2019 17:01

– Petrol fiyatları Çarşamba günü görülen keskin düşüş sonrasında toparlanmaya geçerek yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

Piyasada istikrar sağlanması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) daha fazla üretim kısıntısına gitmesi beklenirken, bu beklenti etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Suudi Arabistan'dan bir yetkili, ülkesinin petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçmek için diğer üreticilerle görüştüğünü belirtti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.55 artışla 57.1 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.35 artışla 52.29 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul