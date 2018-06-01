Petrol Fiyatları Üretim Endişeleriyle Düşüyor

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol üretiminin rekor seviyeye çıkması ve yatırımcıların dikkatlerini Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi artırıp artırmayacağına odaklanması ile birlikte üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta fazla değişmedi ve haftayı yüzde 1.4 kayıpla geçmeye hazırlanıyor ABD'de ham petrol üretimi günlük 10.77 milyon varil ile 1983 yılına kadar giden veriler dikkate alındığında en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft PJSC, Renaissance Capital'a göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortakları ile varılan anlaşmadan dolayı düşürdüğü üretimini yeniden artırmak için kapasitesini test ediyor.

Ham petrol, Suudi Arabistan ve Rusya'nın İran ve Venezuela'dan dolayı meydana gelebilecek açıkları kapatmak için üretimi artırmayı değerlendirdiklerini kaydettikleri geçen haftadan bu yana 5 düştü. Yatırımcılar şimdi S. Arabistan ve Rusya'nın Haziran ayındaki toplantıda üretim kısıntılarını gevşetmek için diğer ortakları ile anlaşmaya varıp varmayacağına odaklanmış durumda.

Emori Capital Management Inc. başkanı Tetsu Emori, "Yatırımcılar OPEC ve ortaklarının gerçekten yüksek petrol fiyatları isteyip istemediklerini sorguluyor," dedi ve "Eğer üretimi artırırlarsa fiyatlar düşecek. Bu nedenle üretim kısıntılarını gevşetme konusunda anlaşmaya varmakkolay olmayacak" şeklinde görüş bildirdi.