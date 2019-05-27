Petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları ve OPEC etkisiyle karışık

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretm kısıntıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği amaçlamadığı açıklaması etkisiyle petrol fiyatları karışık.

Temmuz ayı siparişleri için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü teslimatları yüzde 0.59 artışla 67.89 dolara yükselirken, ABD hafif petrolü yüzde 0.03 düşüşle 58.61 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul