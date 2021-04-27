Petrol fiyatları toparlandı, altın yatay
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Petrol fiyatları toparlandı, altın yatay

Petrol fiyatları toparlandı, altın yatay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en büyük petrol ithalatçıları ve tüketicileri arasında bulunan Hindistan, Japonya ve Brezilya'da Covid-19 vakalarının hızla yükselmesine bağlı talep kaygılarıyla gerileyen petrol fiyatları hafif toparlandı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçıları ve tüketicileri arasında bulunan Hindistan, Japonya ve Brezilya'da Covid-19 vakalarının hızla yükselmesine bağlı talep kaygılarıyla gerileyen petrol fiyatları hafif toparlandı. Doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla yükselen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) Çarşamba günü düzenlenecek aylık teknik toplantısında konun ele alınması  bekleniyor. Analistlere göre, OPEC+ toplantısından yeni bir karar beklenmiyor; ancak, son dönemde pandemideki gelişmeler, petrolü de olumsuz etkilediği için bu konuya ilişkin nasıl söylemler geleceği önemli olacak. Adı açıklanmayan OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi (JTC) kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, OPEC+ grubunu oluşturan üyeler gelişmelerden kaygı duysa da, bu aşamada üretim ve kısıntılar konusunda yeni bir karar değişikliği düşünmüyorlar.

Otomotiv endüstrisinde katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,948.25 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandıktan sonra döndüğü 2,910 dolardan yükselerek, 2,930 doları aştı.Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.74 artışla 65.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.69 artışla 62.47 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,782.63 dolar,gümüş yüzde 0.04 artışla 26.22 dolar,bakır yüzde 2.37 artışla 9.776.00 dolar,platin yüzde 0.18 artışla 1,249.52 dolar,paladyum yüzde 0.41 artışla 2,931.98 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 474 lira, çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3,113 liradan satıldı.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi'nin Pazartesi günü yapılan toplantısının ardından gelen açıklamalarda, petrol talebinde büyüme tahmininin değişmediği belirtildiğine işaret edilerek, "Hindistan, Brezilya ve Japonya'da artan vaka sayılarından dolayı endişeleri olduklarını eklediler. Bu hafta için Gözetim Komitesi ve sonrasında Bakanlar Kurulu toplantıları bulunuyor. Ancak, bu toplantılardan yeni kararlar beklenmiyor. Yine de petrol fiyatları için bu toplantılarda izlenmeli. Moody's tarafından gelen bir açıklamaya göre, salgın kontrol altına alındıkça, 2022 yılının başlarına doğru petrol talebini hızlandırabileceğini belirtti. Fiyatlar için şimdilik bir etkisi yok ancak gelecek dönem beklentisi için olumlu" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Ons altın yarınki Fed toplantısı öncesinde kazançlarını korumaya çalışıyor. Zaman zaman 1800$ sınırına doğru yükseliş görülmesine karşın belli dirençlerden yerini kar satışlarına bırakabiliyor. Ana resimde, en azından satışların sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60 seviyesinin altında dengelenmesi ve dolardaki yatay görünüm, altının bu hareketini desteklemeye devam ediyor. Yarınki Fed toplantısına kadar ons altında yeni bir oluşum izlenmeyebilir. Bugün için ABD'de tüketici güven endeksi takip edilecek; etkisi sınırlı kalabilir. Ayrıca, bugünde tahvil faizinin seyri altının seyri açısından izlenmeli."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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