Petrol fiyatları toparlandı, altın düştü

Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasının, arz fazlası oluşturacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin gelişmeler ve artan aşılama haberleriyle...

Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasının, arz fazlası oluşturacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin gelişmeler ve artan aşılama haberleriyle hafif toparlandı.

Spot piyasalardaki varil fiyatı erken saatlerde 72 doların da altına gerileyen Brent petrol yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.57 artışla 72.63 dolar,Batı Teksas yüzde 0.96 artışla 70.66 dolar,altın yüzde 0.01 artışla 1,773.42 dolar,gümüş yüzde 0.39 artışla 26.01 dolar,bakır yüzde 4.56 düşüşle 9,190.50 dolar,platin yüzde 0.26 düşüşle 1,061.86 dolar,paladyum yüzde 1.69 artışla 2.546.56 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 499 liraya, çeyrek altın 824 liraya, Cumhuriyet altını da 3,282 liraya geriledi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, Almanya'nın tarım kooperatifleri birliğinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın 2021 buğday ürününün her türden yıllık yüzde 3.8 artarak 22.98 milyon tona ulaşmasının beklendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bir ankete göre, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'dan yapılan buğday ihracatı, yüksek mahsul ve stokların yanı sıra artan küresel talep nedeniyle 2021/22'de artacak."Fed'in şahin öngörüleri ve Çin'in emtia fiyatlarındaki artışa karşı farklı önlemleri devreye almasıyla tarımsal emtia fiyatlarında düşüş izleniyor."Soya fasulyesi iyileşen hava koşulları ve ABD hükümetinin biyoyakıt politikasının boğa piyasasını sonlandırmasıyla bu yılki kazancını sildi."Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirme bölgelerinde geçen hafta ortalamanın üzerinde yağış kaydedildi ve Nisan-Eylül ayları arasında mahsul ortası kakao hasadının güçlü bir şekilde bitirilmesi bekleniyor."ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 2020-21'de ABD'den mısır ihracatının Mayıs tahminlerine göre 75 milyon kile artarak 2.85 milyar kile olarak öngörüldüğünü, 2020-21'de etanol için kullanılan mısır öngörülerinin de 75 milyon kile artışla 5.05 milyar kileye çıkacağını açıkladı."Ulusal kahve federasyonu Çarşamba günü, Kolombiya'nın Mayıs ayında 427,.000 çuval yıkanmış Arabica kahvesi ihraç ettiğini ve geçen yılın aynı ayında ihraç edilen 894,000 çuvala göre yüzde 52 düştüğünü açıkladı."Soya fiyatı dün yaşadığı sert satış baskısının ardından 1324.20 seviyesinden tepki alımlarıyla karşılaştı. 1360.65 seviyesi üzerindeki fiyat bu seviyeyi aştığı takdirde bugün test ettiği 1382.85 seviyesini yeniden test edebilir. Tersi durumda 1324.20 seviyesi destek konumunda bulunuyor. RSI aşırı satım bölgesinde hareket ediyor."Mısır fiyatı mart ayından gelen yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı. 628.60 seviyesinden tepki alımlarıyla karşılaşan fiyat bültenimizi yazdığımız sıralarda satıcılı seyrediyor. Fiyatta satış baskısının devam etmesi halinde 628.60 seviyesi yeniden destek olarak test edilebilir. Fiyatta toparlanma görülmesi halinde 643.20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir."Pamukta, sıkışma bölgesinde hareketler devam ediyor. Kısa vadeli düşüş trendinin geçtiği 85.00 seviyesine yakın işlem gören pamukta bu bölgenin aşılabilmesi durumunda yukarı alanda 87.70 ana direncine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. 85.00 seviyesi altında kalıcılığın devam etmesi durumunda ise 83.70/ 82.75 destek bölgesine doğru geri çekilme yaşanabilir.Buğdaya satış baskısı yeniden 638 bölgesinde sınırlı kaldı. Bu bölgeden güçlü tepki alımlarının izlendiği buğdayda, alımların devam etmesi durumunda düşüş trendinin geçtiği 675 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. 675 seviyesi geçilemedikçe düşüş trendi altında negatif görünüm devam edebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı