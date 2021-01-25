Petrol fiyatları stoklarda artış verileriyle yüzde 1.0 yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazandı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazandı.

Bunun yanında, Birleşik Krallık hükümetinin de, son gelişmelere bağlı olarak, Covid-19 kaynaklı ekonomik ve seyahat kısıtlamalarını önümüzdeki haftalarda kaldırılabileceğini açıklaması da, talepte artış beklentilerini destekledi.

Gelişmelerle, Mart teslimi Brnet petrolünün varil fiyatı yüzde 0.79 artışla 55.85 dolara ve aynı ay teslim ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.94 artışla 52.76 dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı