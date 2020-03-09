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Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi

Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi "Altında 375-400 TL rakamlarını görmek hayal değil" "Borsalardan çıkan para, kendine bir şekilde yön bulmak zorunda hissediyor, değerli metallere yönelim söz konusu oluyor" Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının sert düşüşü, güvenli liman...

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi

Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi

"Altında 375-400 TL rakamlarını görmek hayal değil"

"Borsalardan çıkan para, kendine bir şekilde yön bulmak zorunda hissediyor, değerli metallere yönelim söz konusu oluyor"

İSTANBUL - Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının sert düşüşü, güvenli liman olarak bilinen altına olan ilgili artırdı. Ons fiyatlarındaki yükselişle altının gramı iç piyasada güne 330 TL'den başladı.

Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatı 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusu görüşme üzere masaya oturdu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı. Borsadan çıkan para yani yatırımcılar yatırımlarını güvenli liman olarak gördüğü altına yatırıyor. Altının talep görmesi hem Türkiye hem de dünya piyasalarında artışa sebep oluyor. Ayrıca Koronavirüsün yayılmaya devam etmesi piyasalarda endişe hissi oluşturuyor. Bu endişe ile yatırımcıların yönünü altına doğru çevirmesi ons fiyatlarını yukarı çekiyor. Bin 680 seviyelerine uzanan ons altın, iç piyasaya da yükseliş formunda yansıyor.

Türkiye'nin önemli altın merkezlerinden olan Kapalıçarşı'da bulunan esnaflar altının geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Borsalardan çıkan para, kendine bir şekilde yön bulmak zorunda hissediyor, değerli metallere yönelim söz konusu oluyor"

Altının yükselmesinin birçok sebebi olduğunu dile getiren Kuyumcu Kaan Gözüm, "Koronavirüsün yayılması sebeplerden bir tanesi. Yani hastalık arttıkça dünya finansal piyasalarında büyük zararlar olacağını düşünüyorlar. Böyle dönemlerde altının güvenli liman olduğu bilindiği için altına yöneliş oluyor. İkinci neden bakarsak; Suudi Arabistan petrolde çok keskin bir düşüş oluşturdu. Bu durum dünya borsalarını çok etkiledi. Borsalardan çıkan para, kendine bir şekilde yön bulmak zorunda hissediyor. Dolayısıyla değerli metallere yönelim söz konusu oluyor. Bu sebepleri toparladığımızda, altının önümüzdeki günlerde potansiyelinin yüksek olduğu söyleniyor. Şu anda ons bin 680 dolar bazında. Yani bin 780- bin 800 dolara kadar gidebilecek bir yolun olduğunu söyleniyor. Dünya genelinde bu belirsizlik ortamında 50-10 puan oynaklığın olabileceğini söylüyor" şeklinde konuştu.

"Altının gramında 375-400 TL rakamlarını görmek hayal değil"

Altının geleceği hakkında tahminde bulunan Gözüm, "Eğer söylenen ons bazında bin 800 dolar rakamı doğru ise ve dünya piyasalarının sonucunda dolarda bir miktar yükselme olursa altının gramında 375-400 TL rakamlarını görmek hayal değil. Buraya kadar yükselebilir ama yükseliş kalır mı? daha sonra 300'lü rakamlara düşer mi? Bunu kestirmenin fazla mümkün olduğunu zannetmiyorum. Çok karışık bir durum söz konusu. Vatandaşlara tavsiyemiz; panik yapmadan hareket etmeleridir. 330 TL'den alı 310'a kadar düşse ellerindeki altını bozdurmamaları söylüyoruz. Panik ortamı çok kazanç da getirebilir, çok kayıp da yapabilir. Altının gramı şu sıralarda 330'TL civarında. Çeyrek altın 545 TL civarında, yarım altın bin 70 TL civarında. Altının bugün seviyelerini koruyabileceğini düşüyorum. Vatandaşları panik yapmadan piyasaları takip etmelerini öneriyorum" açıklamasında bulundu.

Bir diğer Kuyumcu Engin Naro Baş ise şöyle konuştu: "Petrol fiyatları dibi gördü. Dibi görünce insanlar en değerli metal olan altına talep gösterdi. 2020'nin altın yılı olacağını daha önce belirtmiştim. 2020 yılında altında rekor yükseliş olmasını bekliyorum. Koronavirüs de altının yükselişine etki ediyor. ABD virüs ile mücadele için 8 milyar dolar para ayırdığını duyurdu. Bu durum konunun önemini gösteriyor. 6-7 ay içinde bu etkenlerin altını rekor seviyelere çıkarmasını bekliyorum".

iç piyasada gram altın 328 TL, çeyrek altın 538 TL, yarım altın bin 77 TL, Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 173 TL, tam altın 2 bin 111 TL'den satılırken, Ons ise bin 676 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi

Kaynak: İHA

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Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi

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