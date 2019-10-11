Petrol fiyatları opec'in kısıntı çağrısıyla 60 doları aştı

11.10.2019 09:30

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) gelen üretim kısıntılarının artabileceğine işaret eden açıklamalar etkisiyle 60 doları aştı.

OPEC raporunda, Suudi Arabistan'ın petrol saha ve tesislerine yapılan drone saldırısı ardından örgütün üretiminin düştüğüne dikkat çekildi ve 2019 yılı ortalama günlük petrol talebinin 30.7 varil olarak yukarı yönlü güncellendiği açıklandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.91 60.23 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.68 artışla 54.45 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, yatırımcıların ticaret savaşları ve Brexit ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkmasını beklerken hafif yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.07 artışla 17.615 dolardan,altın, yüzde 0.11 artışla 1,502.5 dolardan,6bakır, yüzde 0.06 düşüşle 2.612 dolardan,platin, yüzde 0.08 düşüşle 907.2 dolardan vepaladyum yüzde 0.14 artışla 1,678.3 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 459 liraya, Cumhuriyet altını da 1,901 liraya geriledi.

Kaynak: DHA