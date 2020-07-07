Petrol fiyatları olumlu ekonomik verilerle yükseldi Yatırımcıların, başta ABD satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) toparlanması ve diğer ekonomik verilerin olumlu gelmesiyle alımla geçmelerne bağlı olarak yükselişe geçen petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

Yatırımcıların, başta ABD satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) toparlanması ve diğer ekonomik verilerin olumlu gelmesiyle alımla geçmelerne bağlı olarak yükselişe geçen petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü eğilimi, Kuzey Amerika'da petrol ve doğalgaz kuyularının sayısını izleyen Baker Hughes verilerinin, art arda dokuzuncu haftada da düşüş olduğunu göstermesi de destekledi.

Baker Hughes verilerine göre ABD'deki aktif petrol kuyusu sayısı 3 Temmuz'da biten haftada üç adet düşüşle 185 adete geriledi. Böylece, aktif petrol kuyularının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 700 adet gerilemiş oldu.

Gelişmelerle, uluslararası gösterge sayılan Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.03 artışla 43.24 dolara yükselirken, Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 1.32 artışla 40.77 dolara çıktı.

Kaynak: DHA