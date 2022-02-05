Petrol fiyatları neden artıyor? Petrol fiyatları neden yükseliyor? İşte cevabı...

Petrol fiyatları neden yükseliyor? Ekim 2014 sonrasındaki 8 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarında artış devam ediyor. Ukrayna ve Orta Doğu merkezli olarak artan siyasi gerilimlerle birlikte 28 Ocak'ta 91,7 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün yeniden yüzde 1 yükselişle 91,3 dolar seviyesine yükseldi. Herkes Petrol fiyatları neden artıyor? Petrol fiyatları neden yükseliyor? sorularına yanıt arıyor. Cevabı haberimizde...

PETROL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

28 Ocak'ta 88,8 doları gören Batı Teksas petrolünde de bugün yeniden 88,2 dolar seviyesi görüldü. Petrol fiyatlarındaki bu artış akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Reuters, ocak ayında petrol fiyatındaki artışın yüzde 17'ye ulaştığını, arz endişeleriyle birlikte fiyatta Şubat 2021'den bu yana en yüksek aylık artışın kaydedilmekte olduğunu belirtti.

Reuters'tan John Kemp, bu yıl petrolde ciddi bir arz sorunu beklendiğini ve petrol fiyatlarının aşırı ısınma işaretleri gösterdiğini, stokların halihazırda düşük seviyede olduğunu, kısa dönemde petrol üretiminin artışı için yedek kapasitenin sınırlı olduğunu yazdı.

ANZ Araştırma notunda, Omicron vakalarındaki düşüşe paralel olarak Avrupa'da trafiğin yeniden hareketlendiğine ve ABD'de benzin talebinin 2019 seviyelerinin sadece yüzde 4 altında olduğuna dikkat çekilerek, fiyatlarda yukarı yönlü risklere işaret edildi.

Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönük balistik füze saldırısı girişimlerinin de petrol fiyatlarını desteklediği belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Nisan 2020'de 20 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, 2021 yılını 77 dolar seviyesinde kapatmıştı. İstanbul'da 31 Aralık 2021'de ortalama 12,29 TL olan benzinin litre fiyatı, şu an 14,06 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde motorinin litre fiyatı da 11,43 TL'den 14,27 TL'ye yükseldi.

Batı ülkeleri ile Rusya'nın Ukrayna üzerinden karşı karşıya gelmesi, Avrupa'da enerji tedarik krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol ihracatçısı ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun 2 Şubat Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Toplantıdan mevcut planın sürdürülmesi kararının çıkması bekleniyor.

Japonya merkezli Fujitomi Securities şirketinden analist Toshitaka Tazawa, petroldeki fiyat artışının nedeni olarak devam eden jeopolitik gerilimlere işaret etti.

Ağustos ayından bu yana günlük ortalama üretimlerini her ay toplamda 400 bin varil artıran OPEC+ ülkelerinin mevcut kademeli arz artışı politikasını koruyacakları beklentisiyle petrol fiyatlarının bu hafta yükseliş eğiliminde olabileceğini vurgulayan Tazawa, petrolde 90 doların üstü seviyelerin korunacağı tahmininde bulundu. Bazı OPEC+ ülkeleri, kapasite kısıtları nedeniyle üretim hedeflerini yakalayamamıştı.

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