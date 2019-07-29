Petrol fiyatları küresel büyüme endişeleriyle düştü

Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyüme endişelerinin etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.33 düşüşle 63.25 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.25 düşüşle 56.06 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.24 artışla 16.45 dolardan,

altın, yüzde 0.06 artışla 1,420.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.65 artışla 2.7025 dolardan,

platin, yüzde 1.39 artışla 879.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.02 artışla 1,531.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 419 liraya, Cumhuriyet altını da 1,732 liraya düştü.

Kaynak: DHA