Petrol fiyatları kısıntı ve talepte artış beklentileriyle yükseldi

02.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:00

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ( OPEC ) üretim kısıntılarını artıracağı endişeleri ve Çin'den gelen güçlü imalat verilerinin talepte artışa sebep olması beklentileri etkisiyle, yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.23 artışla 61.29 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.69 artışla 56.1 dolardan işlem görüyor.

Çin'in imalat verilerinin ekonomik büyümeye işaret etmesi ve güççlenen doların altın talebini azaltması etkisiyle altın fiyatları düştü.Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 16.89 dolardan,altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,466.2 dolardan,bakır, yüzde 0.51 artışla 2.6555 dolardan,platin, yüzde 0.22 düşüşle 898.4 dolardan ve

paladyum yüzde 0.14 artışla 1,812.7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul