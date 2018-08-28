Petrol Fiyatları İran Yaptırımlarıyla Gerileyebilir

İran'a yaptırımların gelişimine bağlı olarak petrol fiyatı 55-60 dolar/varile gidebilir.

Rusya'da Vnesheconombank Birinci Başkan Yardımcısı Andrei Klepach, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının nasıl gelişeceğine bağlı olarak petrol fiyatlarının 2018 sonu veya 2019 başlarında 55-60 dolar/varil seviyesine kadar gerileyebileceğini söyledi.Klepach, hali hazırda 74 dolar/varil civarında olan petrol fiyatlarının ABD'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının sonrasında da OPEC'in üretim kotalarının cari seviyelerde kalacağı beklentisinin yansıttığını vurguladı.

Klepach, "Ancak biz petrol fiyatında düşüş bekliyoruz. Birçok kişinin tahmin ettiğinden ve beklediğinden daha fazla düşüş öngörüyoruz. İran'a yaptırımların nasıl çalışacağına, petrol sektörünü nasıl etkileyeceğine ve Suudi Arabistan'ın nasıl davranacağına bağlı olarak fiyatın 55-60 dolar seviyesine gideceğini düşünüyoruz" dedi.