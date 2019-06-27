Petrol fiyatları G20 ve OPEC+ toplantıları etkisiyle düştü

– Petrol fiyatları Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak olan G20 Zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın dahil olduğu OPEC+'ın üretim kısıntılarına devam edip etmeme kararı alacağı toplantısı öncesinde düştü.

Petrol fiyatları, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), ABD ham petrol stokları 21 Haziran haftasında 12.8 milyon varillik azalışla 469.6 milyon varile düştüğünü duyurması üzerine Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2.0 yükselmişti.

Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.93 düşüşle 65.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul