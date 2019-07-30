Petrol fiyatları Fed'in faizleri düşüreceği beklentisiyle yükseldi

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde, Fed'in faizlerin düşürüleceğine yönelik açıklamalarının imalat başta olmak üzere ekonomiye hız kazandıracağı beklentilerinin petrol talebini artıracağı beklentileri etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Diğer yandan petrol fiyatlarındaki artışta, Mayıs ayında duran ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacak olması da etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.88 artışla 63.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.76 artışla 57.3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul