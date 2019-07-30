Petrol fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde yükseldi

–Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.36 artışla 16.5 dolardan,

altın, yüzde 0.44 artışla 1,426.7 dolardan,

bakır, yüzde 1.16 düşüşle 2.686 dolardan,

platin, yüzde 0.2 düşüşle 880.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.71 düşüşle 1,542.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,725 liraya düştü.

Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği ve bu sebeple ülkenin petrol talebinin artacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.66 artışla 64.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.46 artışla 57.13 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul