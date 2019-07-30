Petrol fiyatları Fed'in faiz kararı beklenirken yükseldi

– Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği ve bu sebeple ülkenin petrol talebinin artacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.6 artışla 64.09 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.65 artışla 57.24 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde karışık.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.21 artışla 16.475 dolardan,

altın, yüzde 0.3 artışla 1,424.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.71 dolardan,

platin, yüzde 0.34 artışla 884.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.38 düşüşle 1,547.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 419 liraya, Cumhuriyet altını da 1,732 liraya düştü.

Kaynak: DHA

- İstanbul