Petrol fiyatları ek kısıntı beklentisiyle istikrarlı

14.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:36

Petrol fiyatları, Covid-19 salgınının hızlı gelişmesine karşın, yeni üretim kesintileri konusundaki beklentilerin güç kazanmasıyla, bir haftanın en yüksek düzeylerinde istikrar kazandı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.

Bu gelişmelerle, Batı Teksaspetrolü yüzde 0.06 artışla varily başına 51.49 dolar düzeyine yükseldi ve böylece son bir haftalık kazancı yüzde 2.30'u buldu. Brent petrolün varil fiyatı da 56.41 dolar ile hatalık bazda yüzde 3.58 artıda bulunuyor.

Kaynak: DHA