Petrol fiyatları düşüyor, altın yatay Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a günler kala, petrol fiyatları stoklayacak ye sorunu nedeniyle düşmeye devam ederken, güvenli liman altın 1,720 doların üzerinde yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a günler kala, petrol fiyatları stoklayacak ye sorunu nedeniyle düşmeye devam ederken, güvenli liman altın 1,720 doların üzerinde yatay hareket ediyor. Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.08 düşüşle 23.90 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 11.59 düşüşle 15.03 dolara indi. Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.19 artışla 15.27 dolar,altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,720.38 dolar,bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,platin, yüzde 0.01 artışla 767.54 dolar,paladyum yüzde 1.98 artışla 2,060.30 dolar düzeyindeydi. Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.19 artışla 15.27 dolar,altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,720.38 dolar,bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,platin, yüzde 0.01 artışla 767.54 dolar,paladyum yüzde 1.98 artışla 2,060.30 dolar düzeyindeydi. İç piyasada ise gram altın 385 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,528 liraya geriledi.

Kaynak: DHA