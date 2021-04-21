Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi
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Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Piyasa analistlerinin düşüş beklentilerine karşın, ABD ham petrol stoklarının yükselmesi ve dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'da koronavirüs vakalarında yaşanan artışın petrol talebini baskılamasıyla geriledi.

 Piyasa analistlerinin düşüş beklentilerine karşın, ABD ham petrol stoklarının yükselmesi ve dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'da koronavirüs vakalarında yaşanan artışın petrol talebini baskılamasıyla geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436,000 varil yükseldi.

Altın fiyatları ise, dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi artırmasıyla yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.23 düşüşle 65.51 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 62.26 dolar,altın yüzde 0.42 artışla 1,786.18 dolar,gümüş yüzde 0.93 artışla 26.08 dolar,bakır yüzde 0.40 düşüşle 9.285.00 dolar,platin yüzde 0.97 artışla 1,201.46 dolar,paladyum yüzde 0.85 artışla 2,785.54 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,062 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, artan vakaların petrol üzerinde endişe yarattığının altı çizilerek şöyle denildi: "Petrol fiyatları, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle düşüyor. Hindistan'da  günlük açıklanan vaka sayısı 250 binin üzerine yükseldi. Artan  vakalar, küresel petrol talebindeki toparlanmanın zayıf kalacağı  endişelerini gündeme getiriyor. Dün yüzde 2'ye yakın değer kaybı  görülen petrol fiyatlarında bugün de zayıf seyir devam ediyor.  Diğer  taraftan, dün açıklanan haftalık API petrol stokları 2.8 milyon varil  azalış beklentisinin aksine 436 bin varil artış gösterdi. Bugün TSİ 17: 30'da ABD resmi ham petrol stokları verisi takip edilecek. Beklenti  stokların 2.8 milyon varil azalacağı yönünde. API stoklarına benzer  stoklarda artış görülmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz  algılanabilir."Ons altının da ABD tahvil faizlerini izlediği belirtilen bültende, "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1783 dolar seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal ABD tahvil faizlerinin tekrar  gerilemesi ile yükselirken Dolar Endeksi'nin tekrar 91 seviyesi üzerine çıkmasıyla yükseliş baskı altında kalıyor. Bununla beraber küresel piyasalardaki zayıf veri akışının da etkisiyle tahvil faizleri ons altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli  bir veri bulunmazken tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu  ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için  yakından takip edilmeli" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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