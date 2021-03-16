Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

ABD'de ham petrol stoklarının artması ve aralarında Almanya ile Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

ABD'de ham petrol stoklarının artması ve aralarında Almanya ile Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

Yatırımcıların, artan devlet yardımlarının enflasyona etkilerine ilişkin veriler üzerine odaklandığı emtia piyasalarında, altının spot ons fiyatı 1,737 dolara kadar yükseldi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.87 düşüşle 68.28 dolar,Brent-ortalama yüzde 0.58 artışla 69.40 dolar,Batı Teksas yüzde 0.95 düşüşle 64.77 dolar,OPEC Basket yüzde 1.11 artışla 68.14 dolar,altın yüzde 0.12 artışla 1,734.01 dolar,gümüş yüzde 0.16 düşüşle 26.20 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 9,116.50 dolar,platin yüzde 0.35 artışla 1,221.02 dolar,paladyum yüzde 0.12 düşüşle 2,391.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 421 lira, çeyrek altın 698 lira, Cumhuriyet altını da 2,772 liradan satıldı.Gedik Yatırım'ın bülteninde, ons altının, Çarşamba günü düzenlenecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde 1700 doların üzerindeki gelişmesini koruduğuna işaret edilerek, "Doların ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesi, altını destekliyor. Fed'in yarın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları önemli olacaktır. Piyasa, ekonomik projeksiyonlarda yukarı yönlü revizyon beklerken, tahvil faiziyle ilgili Fed'in piyasayı nasıl ikna edeceği de merak konusu. Dolayısıyla yarın akşam piyasaların genelinde bir oynaklık izlenebilir" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrol fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde sınırlı da olsa güç kaybediyor. Aşıya dair gelişmeler, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya başladı. "Avrupa'nın üç büyük ülkesi, Almanya,İtalya ve Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu açıkladı. Kısa vadede petrolde görülen yükselişin ardından aslında hassasiyetin hala sürdüğü izleniyor. "Aşı ile ilgili bu karar sınırlı negatif yansımış durumda. Kısa vade için petrol fiyatlarında kar satışları oluşabilir. "Yarın akşam Fed toplantısı olacak. Bugün başlayacak toplantı, yarın sona erecek. Dolayısıyla Fed öncesi piyasaların genelinde biraz daha temkinli seyirler izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı