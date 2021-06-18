Petrol fiyatları düştü, altın yatay
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Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatları düştü, altın yatay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanması, arz fazlası oluşacağı endişeleriyle petrol fiyatlarını aşağıya çekti.

Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanması, arz fazlası oluşacağı endişeleriyle petrol fiyatlarını aşağıya çekti. 

Brent petrolün spot piyasalardaki varil fiyatı 72 doların da altına gerilerken, gösterge petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı da yüzde 0.93 düşüşle 72.41 dolara geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı da 1,780 - 1,785 dolar aralığında yatay hareket ediyordu.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.51 düşüşle 71.85 dolar,Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 69.42 dolar,altın yüzde 0.64 artışla 1,784.55 dolar,gümüş yüzde 1.08 artışla 26.19 dolar,bakır yüzde 4.56 düşüşle 9,190.50 dolar,platin yüzde 0.84 artışla 1,073.62 dolar,paladyum yüzde 2.06 artışla 2.555.85 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 825 liraya, Cumhuriyet altını da 3,290 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Petrol fiyatlarında son iki gündür düşüş hız kazandı" denildi ve eklendi: "Bu haftaki Fed toplantısı sonrası emtia fiyatlarındaki ivme kaybı, petrol üzerinde de baskı oluşturdu ve düşüşe neden oldu. "Küresel tarafta, Dolarında güçlenmesi ve bu seyrini şimdilik koruyor olması, petrol açısından olumsuz yorumlandı. "Ancak, gelecek dönem için petrol beklentileri güçlü olduğu için bu satışlar belli noktalarda karşılanabilir. "Fitch dünkü açıklamasında, 2021-2022 yılları için petrol fiyatlarına dair beklentilerini yukarı yönde revize ederken, aşılamanın hız kazanması ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle, petrol talebinde artışın yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini belirtti."Bültende, altın fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi: "Ons altın bu hafta Fed toplantısı sonrası ivme kaybını sürdürdü. Dün en son 1765 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından bu seviyeden tepki alımlarıyla karşılaşıldı. "Altın bu seviyeleri Mayıs ayında görmüştü ve sonrasında yükseliş kaydetmişti. Dolayısıyla 1765 dolar seviyesi ons altın açısından önemli görülüyor. "ABD 10 yıllık tahvil faizinin Fed sonrası yüzde 1.59 seviyesine doğru hızlı yükselişin ardından dün gevşemeye başladı ve gün sonu kapanışını yüzde 1.50 çevresinde gerçekleşti. "Tahvildeki gevşeme bir miktar altın içinde olumlu oldu. Ancak Fed'in şahin projeksiyonları altını baskılamaya devam ediyor. "Bugün için takvim sakin. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve doların görünümü, altının seyri açısından izlenebilir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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