Petrol fiyatları düştü, altın yatay

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükselmesinin etkisiyle sert düştükten sonra, erken işlemlerde hafif toparlanan petrol fiyatları, yeniden düştü.

ABD'de yükselen tahvil getirilerinden destek bulan doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.65 düşüşle 62.28 dolar,Batı Teksas yüzde 0.49 düşüşle 59.36 dolar,altın yüzde 0.10 düşüşle 1,734.87 dolar,gümüş yüzde 0.20 düşüşle 26.02 dolar,bakır yüzde 1.45 düşüşle 8,998.00 dolar,platin yüzde 3.05 düşüşle 1,173.41 dolar,paladyum yüzde 2.44 düşüşle 2,617.23 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 406 liraya, çeyrek altın 674 liraya, Cumhuriyet altını da 2,682 liraya geriledi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi: "ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı."Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı."ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir ürün raporunda, Kansas kış buğday ürününün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti."Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor.""Buğdayda, yükselen trend desteği altına geçilmesiyle hızlanan satışların ardından tepki alımları izleniyor. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda 640 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Aşağı alanda ise 625 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altına geçilmesi durumunda ikili tepe formasyonu riski oluşabilir."Mısır fiyatı bültenimizde bahsettiğimiz üçgen formasyonunu kırdıktan sonra dün onay görüntüsü oluşturdu. Bugün 14 günlük ortalamasının da denk düştüğü 545.50 seviyesine tutunan fiyat bugün negatif görünüm sergiliyor. Fiyatta satış baskısı arttığı takdirde, 528.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Tersi durumda, 559.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir."Soya fiyatı, Ocak ayının son haftasından bu yana içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendini dün aşağı yönlü kırdı. 1389.20 seviyesinden destek kazanan fiyat bugün pozitif görünüm sergiliyor. Fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 1420.50 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda, 1336.55 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir."Kahve, yükselen kanal içeresinde hareket etmeye devam ediyor. 135.50 direnç seviyesini tekrar test eden kahvede, satış baskısı yaşandı. Fibo (50.0)'lik dilime tekrar tutunmaya çalışan kahvede, 130.00 seviyesi altında fiyatlamalarda satışlar 127.90/ 126.50 bölgesine doğru hız kazanabilir. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda yukarı alanda 132.60 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı