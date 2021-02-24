Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının arttığına ilişkin verinin ardından, hafif düştü; Brent 65 dolar sınırına gerilerken, Batı Teksas petrolü de 61 dolara indi.

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının arttığına ilişkin verinin ardından, hafif düştü; Brent 65 dolar sınırına gerilerken, Batı Teksas petrolü de 61 dolara indi.

Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor.

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin yakın dönemde onaylanacağına bağlı olarak zayıflayan doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi ve 1,800 doları aşan sarı madenin ons fiyatı da bu düzeylerde hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 65.02 dolar,Batı Teksas yüzde 0.13 düşüşle 61.07 dolar,altın yüzde 0.11 artışla 1,806.72 dolar,gümüş yüzde 0.52 düşüşle 27.53 dolar,bakır yüzde 1.50 artışla 9,250.00 dolar,platin yüzde 0.23 düşüşle 1,239.49 dolar,paladyum yüzde 0.20 artışla 2,361.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 412 liraya, çeyrek altın 690 liraya, Cumhuriyet altını da 2,762 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Brent petrolde, teknik olarak bir yorulma görülüyor" denildi ve eklendi: "Dolayısıyla bu sabah 64 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. ABD'de dün ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, bir süre daha destekleyici para politikasını koruyacaklarını belirtti. Son dönemde, enflasyonda yükseliş beklentisi, tahvil faizlerinde de yukarı yönde harekete neden olmuştu ancak dün Powell bu durumun biraz önüne geçmiş durumda. "En azından piyasa Fed'den erken aksiyon beklemiyor. Petrol fiyatları, yabancı kurumların odak noktası ve raporlarında yukarı yönde revizeler yapıyorlar. ABD'de bir diğer gündem ise teşvik paketi. Paketle ilgili görüşmeler devam ederken, en kısa sürede sonuçlanması, piyasalara nefes aldırabilir."Bültende altın fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı: "Fed Başkanı Powell açıklamaları, piyasalardaki beklentileri törpüledi. Açıklanan veriler ve Bullard açıklamaları nedeniyle enflasyonda kısa vadede toparlanma beklentisi, ABD tahvil faizinin sert yükselmesine ve bu durum ons altının bir süre 1800$ altında işlem görmesine neden olmuştu. "Dün Powell enflasyonda hedeften uzak olduklarını ve kısa sürede bir değişim beklemediklerini, risklerin sürdüğünü, destekleyici para politikalarını korumaya devam ettiklerini vurguladı. "Piyasanın biraz nefes alması, ons altının da 1800$ üzerinde seyrini kolaylaştırdı. Yine de altında teknik çok güçlü değil. Temkinli. Bugünde Powell Temsilciler Meclisinde sunumunu yapacak, soru-cevap kısmı farklı olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı