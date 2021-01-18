Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı kararı ve Çin'den gelen güçlü talebin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, giderek artan Covid-19 kısıtlamalarıyla yeni haftanın ilk işlemlerinde düştü;

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı kararı ve Çin'den gelen güçlü talebin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, giderek artan Covid-19 kısıtlamalarıyla yeni haftanın ilk işlemlerinde düştü; Brent 55 doların, Batı Teksas petrolü de 53 doların altına geriledi.

Dolardaki yükselişin baskısıyla geçen haftanın ikinci yarısında düşen altın fiyatları, ABD'nin Covid-19 yardımlarını artıracağının açıklanmasının ardından, enflasyona karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak artan alımlarla düşüş baskısını etkisizleştirdi ve sarı maden yeni haftaya yatay düzeylerde başladı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.60 düşüşle 54.67 dolar,Batı Teksas yüzde 0.13 düşüşle 52.10 dolar,altın yüzde 0.60 artışla 1,837.52 dolar,gümüş yüzde 1.36 artışla 25.06 dolar,bakır yüzde 1.86 düşüşle 7,934.00 dolar,platin yüzde 0.97 artışla 1,086.40 dolar,paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,391.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 441 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,910 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün yeni haftada 54 dolarda işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Küresel çapta doların güçlenme çabası petrol fiyatlarını baskılıyor. Cuma günü ABD'den açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ülke ekonomisine dair kısa vadede toparlanma beklentilerini zayıflatıyor. "ABD'de geçtiğimiz hafta, haftalık bazda en yüksek vaka artışı görüldü. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının yükselişini zorlaştırmış durumda. "Bugün için ABD'de piyasalar kapalı olduğu için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var."Ünlü&Co/DAHA analizinde de. ons altının yeni haftaya "zayıf" başladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'de Joe Biden yönetiminin yeni bir teşvik paketi açıklamasının yanında Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin istenen seviyenin oldukça uzağında olduğuna vurgu yaparak faiz artırımına uzun bir zaman olduğunu hatırlatması değerli metallerin haftanın son işlem gününde kısmen destek bulmasını sağladı. "Ancak kalıcı olamayan bu destek kısa vadeli görünümü değiştirmiş değil. Özellikle altın fiyatları açısından baktığımızda daha iyimser bir tablodan söz edebilmek için önemli ölçüde uzaklaştığımız 1865-1870 doların aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı