Petrol fiyatları düştü, altın yatay ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran'da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran'da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi. Stoklar artarken, talebi baskılayan Covid-19 pandemisinde yeni vaka sayılarındaki artış da fiyatları aşağıya çekti ve Brent petrolün varil fiyatı iki hafta sonra 40 doların altını gördü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü düşürmesi üzerine, başta Asya-Pasifik bölesi olmak üzere tüm dünyada hisse senedi borsalarında satış dalgası yarattı. Covid-19 sonrası toparlanmanın uzun süreceği endişeleriyle hisse senetlerinden çıkan yatırımcılar doların yanında altına da yönelince, sarı maden 1,750 doların üzerinde tutunuyor.

Gelişmelerle, bir ara 39 doları gördükten sonra 40 doların üzerine dönen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.32 düşüşle 40.43 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 düşüşle 38.02 dolara indi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 0.95 artışla 17.67 dolar,altın yüzde 0.02 artışla 1,761.67 dolar,bakır yüzde 0.37 düşüşle 5,889.00 dolar,platin yüzde 0.99 düşüşle 796.53 dolar,paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,865.17 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2,538 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA