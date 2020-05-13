Petrol fiyatları düştü, altın yatay Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun petrol üretimi kesintisini günde 1 milyon varil daha genişleteceğini açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin söylentilerle düştü.

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun petrol üretimi kesintisini günde 1 milyon varil daha genişleteceğini açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin söylentilerle düştü. Artan güvenli liman talebiyle Salı günü yükselen altın yatay hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.7 düşüşle 29.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.83 artışla 25.53 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.62 artışla 15.54 dolar,altın, yüzde 0.07 artışla 1,703.54 dolar,bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,platin, yüzde 1.11 artışla 770.20 dolar,paladyum yüzde 0.26 artışla 1,863.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2,510 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA