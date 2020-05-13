HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun petrol üretimi kesintisini günde 1 milyon varil daha genişleteceğini açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin söylentilerle düştü.

Petrol fiyatları düştü, altın yatay
13.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:41

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun petrol üretimi kesintisini günde 1 milyon varil daha genişleteceğini açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin söylentilerle düştü. Artan güvenli liman talebiyle Salı günü yükselen altın yatay hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.7 düşüşle 29.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.83 artışla 25.53 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.62 artışla 15.54 dolar,altın, yüzde 0.07 artışla 1,703.54 dolar,bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,platin, yüzde 1.11 artışla 770.20 dolar,paladyum yüzde 0.26 artışla 1,863.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2,510 liradan satılıyor.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Ekonomi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Ekonomi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Ekonomi
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Ekonomi
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Özer Kızıltan Burcu Esmersoy
Spor Falcao Loris Karius Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:46:31. #1.14#
title