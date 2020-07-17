Petrol fiyatları Covid-19 kaygılarıyla düştü Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla Cuma günü düştü.

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla Cuma günü düştü.

Petrol piyasalarında satış dalgası getiren verilerden biri de, ABD'nun 77,000'den fazla yeni Covid-19 vakası bildirerek günlük vaka artışında rekor kırması oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler 10 Haziran'dan bu yana en büyük günlük artışını kaydederek 969 oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler toplamda 138,000'i geçti. Hindistan, Covid-19 vakaları bir milyonu geçen üçüncü ülke olurken, Çin'de yeni bölgelerde kısıntılar uygulanmaya başladı.Gelişmelerle Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.81 düşüşle 40.42 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.83 düşüşle 43.01 dolara geriledi.

Kaynak: DHA