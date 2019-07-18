Petrol fiyatları arzda aksaklık endişeleriyle 64 doları aştı

– Petrol fiyatları, yatırımcılar ve ithalatçıların petrol arzındaki aksaklıklar hakkındaki endişeleri etkisiyle yükseldi.

ABD ve ile İran arasında Hürmüz Boğazındaki gerginlikler, İran'ın 14 Temmuz tarihinden kaçakçılık yaptığı iddiasıyla bir gemiyi ele geçirmesi ile yükselirken, İran karasularına giren bir gemiden sinyal alınamadığı basına yansıdı.

Singapurlu bir firmaya ait olan, Riah adlı Panama Bandıralı geminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir firmanın kullanımında olduğu duyuruldu.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.96 artışla 64.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.81 düşüşle 57.24 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul