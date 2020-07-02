HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Petrol fiyatları 40 doların üzerinde

ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ardından ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) de 26 Haziran'da biten haftada ticari petrol stoklarının düştüğünü açıklamasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yükseldiği 42 doların, ABD hafif petrolü de 40...

Petrol fiyatları 40 doların üzerinde
02.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:34

ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ardından ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) de 26 Haziran'da biten haftada ticari petrol stoklarının düştüğünü açıklamasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yükseldiği 42 doların, ABD hafif petrolü de 40 doların üzerinde tutundu. Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları, kar satışlarıyla çekildiği 1,760 - 1,770 dolar arasında hareket ediyor.

Özellikle ABD ve Avrupa'dan gelen olumlu verilerin  ardından azalan güvenli liman talebi ons altın fiyatlarında satış baskıları oluşturdu. Ons altının fiyatı, Çarşamba günü sabah saatlerinde 1789.24 dolara kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçti ve 1760  seviyesi altını test ederek kazançlarının bir kısmını sildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.26 artışla 42.20 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.25 artışla 40.07 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 0.53 düşüşle 17.92 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 1,767.97 dolar,bakır yüzde 0.28 artışla 6,056.00 dolar,platin yüzde 0.08 düşüşle 823.96 dolar,paladyum yüzde 0.26 artışla 1,925.56 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,522 liraya düştü.ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş API verilerine göre, 26 Haziran ile biten haftada ABD hampetrol stokları bir haftada 8.2 milyon varil birden düşüşle 537 milyon varile geriledi. API'nin ardından aynı hafta için verileri açıklayan EIA'ya göre de, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 26 Haziran'da biten haftada 7.2 milyon varil düşüşle 533.5 milyon varile geriledi.EIA'nın verilerine göre, ABD'nin aynı hafta boyunca yaptığı hampetrol ithalatı günde ortalama 600 bin varil düşüşle 6.0 milyon varil düzeyine geriledi. ABD'de toplam ticari petrol ürünleri stokları da 1.1 milyon varil yükseldi.EIA verilerine göre, ABD genelindeki rafineriler, önceki haftaya göre 193 bin varil artışla, günde ortalama 14 milyon varil hampetrol işlediler.

EIA'nın açıkladığı verilere göre, ABD genelindeki rafineriler hafta boyunca ortalama yüzde 75.5 kapasite kullanımıyla çalıştılar. Aynı dönemde ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.9 milyon varile yükseldi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Ekonomi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Ekonomi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Ekonomi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır Ekonomi
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Ekonomi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Saruhan Oluç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Kenan Doğulu Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Adem Büyük Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Petrol fiyatları 40 doların üzerinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:25:58. #1.15#
title