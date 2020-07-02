Petrol fiyatları 40 doların üzerinde ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ardından ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) de 26 Haziran'da biten haftada ticari petrol stoklarının düştüğünü açıklamasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yükseldiği 42 doların, ABD hafif petrolü de 40...

ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ardından ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) de 26 Haziran'da biten haftada ticari petrol stoklarının düştüğünü açıklamasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yükseldiği 42 doların, ABD hafif petrolü de 40 doların üzerinde tutundu. Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları, kar satışlarıyla çekildiği 1,760 - 1,770 dolar arasında hareket ediyor.

Özellikle ABD ve Avrupa'dan gelen olumlu verilerin ardından azalan güvenli liman talebi ons altın fiyatlarında satış baskıları oluşturdu. Ons altının fiyatı, Çarşamba günü sabah saatlerinde 1789.24 dolara kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçti ve 1760 seviyesi altını test ederek kazançlarının bir kısmını sildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.26 artışla 42.20 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.25 artışla 40.07 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 0.53 düşüşle 17.92 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 1,767.97 dolar,bakır yüzde 0.28 artışla 6,056.00 dolar,platin yüzde 0.08 düşüşle 823.96 dolar,paladyum yüzde 0.26 artışla 1,925.56 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,522 liraya düştü.ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş API verilerine göre, 26 Haziran ile biten haftada ABD hampetrol stokları bir haftada 8.2 milyon varil birden düşüşle 537 milyon varile geriledi. API'nin ardından aynı hafta için verileri açıklayan EIA'ya göre de, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 26 Haziran'da biten haftada 7.2 milyon varil düşüşle 533.5 milyon varile geriledi.EIA'nın verilerine göre, ABD'nin aynı hafta boyunca yaptığı hampetrol ithalatı günde ortalama 600 bin varil düşüşle 6.0 milyon varil düzeyine geriledi. ABD'de toplam ticari petrol ürünleri stokları da 1.1 milyon varil yükseldi.EIA verilerine göre, ABD genelindeki rafineriler, önceki haftaya göre 193 bin varil artışla, günde ortalama 14 milyon varil hampetrol işlediler.

EIA'nın açıkladığı verilere göre, ABD genelindeki rafineriler hafta boyunca ortalama yüzde 75.5 kapasite kullanımıyla çalıştılar. Aynı dönemde ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.9 milyon varile yükseldi.

Kaynak: DHA