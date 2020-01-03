Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde
ABD'nin, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası, jeopolitik risklerdeki artış endişesiyle petrol ve altın fiyatlarında artış yaşanıyor.
03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:11
ABD'nin, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası, jeopolitik risklerdeki artış endişesiyle petrol ve altın fiyatlarında artış yaşanıyor. Petrol fiyatlarında artış yüzde 4'ü görürken; altın fiyatları da yüzde 1 civarında yükseldi.
Kaynak: Dunya.com