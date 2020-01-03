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Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde

ABD'nin, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası, jeopolitik risklerdeki artış endişesiyle petrol ve altın fiyatlarında artış yaşanıyor.

03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:11
Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde

ABD'nin, İranlı komutan 'nin öldürülmesi sonrası, jeopolitik risklerdeki artış endişesiyle petrol ve altın fiyatlarında artış yaşanıyor. Petrol fiyatlarında artış yüzde 4'ü görürken; altın fiyatları da yüzde 1 civarında yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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