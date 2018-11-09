Petrol Fiyatı Nisan Ayından Beri İlk Kez 70 Doların Altına Geriledi

Petrol, ayı piyasasına girdikten sonra tarihinin en uzun günlük düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Brent petrol Nisan'dan beri ilk kez 70 doların altına geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, 69,72 dolara geriledi.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN FİYATI DÜŞÜRDÜ

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet tanıması ve ham petrol üretimini artırmasıyla aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırdıklarını ve bu durumun petrol fiyatını varil başına 15 dolar azalttığını belirtti. Erdebili, petrolde arzın artmasının fiyatları düşürdüğünü ve bu durum diğer üreticilere zarar verdiğini ifade ederek, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimini düşürmesi gerektiğini kaydetti.

AYI PİYASASI NEDİR?

Ayı piyasası, İngilizce bearish market olarak adlandırılmaktadır. Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir.