Petrol endüstrisinde kamu-özel sektör iş birliğiyle yerlileştirme sağlanacak

10.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol endüstrisinde yerlileştirme çalışmalarını hızlandıracağını belirterek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) kullandığı teknolojiyi tamamen millileştirme çabası içinde olacağız. Kamu-özel iş birliğiyle petrol endüstrimizi dünyada liderler arasına sokacağız." dedi.

Dönmez, TPAO ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (pemt'20) Toplantısı'nda, Türkiye'nin petrol arama ve üretimindeki çalışmalarına yerli teknolojiyi de dahil ederek petrol tarihinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.

Milli tedarikçilere, sanayicilere ve girişimcilere güvenmek gerektiğini ifade eden Dönmez, "Hep birlikte petrolde milli dönüşümü başlatıyoruz. Petrolde millileşme atağına hep birlikte adım atıyoruz. Bugün atılan adımın önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Stratejisi kapsamında petrol arama ve üretimi süreçlerinde kullanılan birçok malzemeyi yerlileştirmeyi başardığını söyledi.

Türkiye'nin petrol üretimi açısından 2019'un altın yıl olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"2019'da son 30 yılın en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bir taraftan 24 kuleyle 121 kuyuda kara sondajı yaparken, diğer taraftan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle 5 deniz sondaj işlemini de başarıyla tamamladık. TPAO, 2019'da yurt içi günlük 50 bin varil petrol üretimiyle son 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırdı. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretiminde ise günlük 150 bin varilin üzerine çıkarak tarihin en yüksek günlük petrol üretimine ulaşmış olduk. Bu başarılı çalışmalarda, yerlileştirme politikamızdan da vazgeçmedik. 2018'de 19 adet yerlileştirmeyle 16 milyon 680 bin liralık bir kar elde ettik. 2019'da ise 32 adet yerlileştirmeyle 35 milyon 350 bin liralık kazanca, kara ulaşmış olduk. Milli üreticimize de bu şekilde destek olurken, cari açığın kapanmasına da omuz verdik. TPAO'nun 2019'da gerçekleştirdiği ihalelerde yüzde 13,7 yerlileştirme sağlandı. Böylece, 2018'deki yerlileştirme oranını neredeyse üç kat artırdık. İnanıyorum ki yerlileştirme oranımız artarak devam edecek. TPAO'nun kullandığı teknolojiyi tamamen millileştirme çabası içinde olacağız. Kamu-özel iş birliğiyle petrol endüstrimizi dünyada liderler arasına sokacağız."

Kimsenin Türkiye'ye kendi ajandasını dikte edemeyeceğinin altını çizen Dönmez, "Kimse, Türkiye'nin hakkını, hukukunu gasbetmeye, Türkiye'yi yok saymaya kalkamaz. Yaparlarsa ne olacağını Libya'da gördük. Demokrasinin beşiği sayılan ülkelerin umrunda olan Libya halkının refahı değil, tek istedikleri Libya'nın iç işlerine müdahale ederek bölgede Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmek. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın davası bizim davamızdır. Bu davaya ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin millileşme hikayesinin en önemli kilometre taşlarını oluşturan Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.

"Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil"

Gemilerin Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak ve yer altı kaynaklarını hizmete sunmak için yelkenlerini asla kapatmayacağını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Açık denizlerdeki teknik kapasitemizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde geliştirdiğimiz tüm sismik arama ve sondaj çalışmaları, bize karşı oynanan oyunları bozdu. Biz yolumuza devam edeceğiz ve varsa mutlaka bulacağız. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecektir. Tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, yerli ve milliliğe dayanıyor. Hiçbir ülkenin kaynağında gözümüz yok ancak kim bizim haklarımızı gasbetmeye kalkarsa, cevabını da en iyi şekilde alır. Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil."

Bakan Dönmez, daha sonra Ara Güler'in 1960-70'li yıllarda petrol sahalarında çektiği fotoğrafların da aralarında bulunduğu fotoğraf sergisini gezdi.

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise Türkiye'nin dünya petrol rezervlerinin yüzde 60'ına yakınını elinde bulunduran bir coğrafyada yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin kara ve denizlerdeki petrol arama çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Bilgin, "Gelişen teknolojiler ışığında, biz de ülkemizdeki kaya gazı ve petrol potansiyelini test etmek, üretimimizi artırmak için en ileriyi teknolojiyi kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızın milli şirketlerimiz için yeni bir alan ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yapılan test çalışmalarının değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkan sonuçlar ışığında, bu alanda da bir yerlileşme stratejisi geliştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA