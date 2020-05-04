Petrol düştü, altın 1,700 dolar sınırında

ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarıyla derinleyen ABD ve Çin arasındaki gerginliğin, Covid-19 sonrası küresel toarlanmayı yavaşlatacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yön yeniden aşağıya döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarıyla derinleyen ABD ve Çin arasındaki gerginliğin, Covid-19 sonrası küresel toarlanmayı yavaşlatacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yön yeniden aşağıya döndü. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını ise destekledi.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.01 düşüşle 25.80 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 5.02 düşüşle 21.17 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.50 düşüşle 14.89 dolar,altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,698.99 dolar,bakır, yüzde 1.54 düşüşle 5,106.00 dolar,platin, yüzde 0.75 düşüşle 760.48 dolar,paladyum yüzde 0.39 artışla 1,918.41 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 384 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,512 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA