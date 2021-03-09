Petrol doların güçlenmesi ve kar satışlarıyla düştü
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Petrol doların güçlenmesi ve kar satışlarıyla düştü

09.03.2021 07:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 07:36
Petrol doların güçlenmesi ve kar satışlarıyla düştü

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla sert düştü.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla sert düştü. Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerini gördükten sonra, 68.82 dolara kadar indi.

Yemen'de Husiler'in, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının merkezine insansız hava aracı (drone) ve füzelerle saldırmasının etkisiyle hızlı tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı, bu gelişmenin ardından gelen kar satışları ile yüzde 1.6 düştü.

Analistlere göre Suudi Arabistan'daki saldırının ardından üretim ve ihracat tesisleri "önemli ölçüde zarar görmeden çıktı; bu nedenle piyasa bu gelişmeyi bir miktar kar satışı için bir işaret olarak değerlendirdi." "Ancak tüm bunların altında, temel bir destekleyici yapısal durum var; küresel ham petrol ve ürün stokları son OPEC + kararıyla düşmeye devam ediyor."Petrol fiyatlarındaki tırmanış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutmalarıyla bu yılın içinde yüzde 30'dan fazla yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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