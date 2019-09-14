Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı

Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı

Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı

14.09.2019 09:30
Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı

Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleştirilen saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerinden yükselen alevlerin sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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