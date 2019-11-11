Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı
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Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.

11.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:39
Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı

Belediyesi Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesi'nin yol çizgileri çizildi. Petrol Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren trafik amirliği yetkilileri, fen işleri müdürlüğü tarafından daha önce tamamlanan asfalt çalışmalarından sonra, asfaltlanan kısımlarda yol çizgi çalışması yapıldığını belirtti.


Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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