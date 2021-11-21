PETROL CADDESİ'NDE KAVŞAK VE REFÜJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI - Haberler
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PETROL CADDESİ'NDE KAVŞAK VE REFÜJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI

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PETROL CADDESİ'NDE KAVŞAK VE REFÜJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI

Belediyemiz, Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj çalışmalarına devam ediyor.

Belediyemiz, Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, "Petrol Caddesinde devam eden orta refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledik. Hazırlanan plan doğrultusunda bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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