PETROL CADDESİ'NDE BORDÜR DÖŞEME ÇALIŞMASI

Belediyemiz, Petrol Caddesi'nde bordür döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesi'nde orta refüj için bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, yapılan çalışmalarla birlikte yolların daha güvenli ve düzenli olacağını dile getirerek, "Petrol Caddesi'nde orta refüj için başladığımız bordür döşeme çalışmamız devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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