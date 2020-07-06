Petrol Caddesi ile Atatürk Bulvarı bağlantısında düzenleme Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Petrol Caddesinin Atatürk Bulvarı bağlantı noktasında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Petrol Caddesinin Atatürk Bulvarı bağlantı noktasında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Petrol Caddesi ile Eğriçay Köprüsü birleşimde yer alan yokuşu yaptığı müdahaleyle sorunsuz bir hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Vatandaşlar ve yolu kullanan sürücüler ise yaptıkları açıklamada, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA