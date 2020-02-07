Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı
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Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

07.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:46
Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı

'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentten geçen petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda, 67 ton ham petrol ile petrol hırsızlığında kullanılan araç gereç ve kamyon ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, "Nitelikli hırsızlık" ve "Akaryakıt kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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