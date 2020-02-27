Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama
Haberler » Güncel » Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama - Haber

Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama

OSMANİYE'de, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

27.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:40
Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama

OSMANİYE'de, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesi Nohut köyü Hacıalma mevkiinde Batman -Dörtyol Ham Petrol Boru Hattında, 20 Şubat günü yapılan kontrollerde, hat üzerine vana takılarak yaklaşık yüz elli metre hat çekildiği ve otoban kenarından yükleme yapılarak hırsızlık yapıldığını tespit etti. Ekipler önlem alırken, 25 Şubat günü saat 03.00 sıralarında 2 kişi bölgeye geldi. Kısa süreli kovalamaca sonucu şüphelilerden M.E. yakalandı, diğeri ise kaçtı.

M.E.'nin yapılan sorgusunda, S.K. ve F.K.'nin de kendisi ile birlikte olduğunu ve bölgeye boru hattından hırsızlık yapmak için geldiklerini itiraf etti. Şüphelilerden S.K., Bahçe ilçe merkezinde yakalandı. F.K.'nin yakalaması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

S.K. ve M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler