Petrol boru hattında patlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petrol boru hattında patlama

Petrol boru hattında patlama
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait boru hattında saat 20.00 sıralarında şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler kara yoluna da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.


Petrol boru hattında patlama

Petrol boru hattında patlama

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Patlama, Petrol, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title