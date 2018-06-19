Kahramanmaraş'ta Petrol Boru Hattı Patlayınca Binlerce Litre Petrol Metrelerce Yükseğe Fışkırdı!

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama paniğe neden oldu. Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı'nda meydana gelen patlama sonrası hasar gören kısımda binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı.

METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

Patlamanın olduğu kısımda petrol metrelerce yükseğe fışkırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boru hattındaki zarara arazi üzerinde yapılan tarımsal çalışmanın neden olduğu iddia edildi.

ÇEVREYE 10 BİN LİTRE AKARYAKIT SIZDI

Boru hattının yüzey mesafesine bu kadar yaklaşmasına ise, hırsızların sebep olduğunu öne sürüldü. Boru hattındaki sızıntı ekiplerinin çalışması tarafından durdurulurken, çevreye yaklaşık 10 bin litre akaryakıt sızdı.