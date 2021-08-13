Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı
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Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinden geçen Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlaması nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinden geçen Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlaması nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlalarında taşları temizlediği sırada, Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasına sebep olduğu nedeniyle iş makinası operatörü ile tarla sahibi jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmada ki ifadeleri devam ediyor.

Sızıntı durduruldu

Petrol boru hattı patlamasından yaklaşık 3 saat sonra kontrollü vanaların kapanmasıyla sızıntı durduruldu. BOTAŞ yetkilileri sızıntıdan akan ham petrolü önünü kazıyarak, bir havuzda toplamaya başladı. Büyük bölümün mısır tarlalarında dağıldığı görülen petrol, 150 dönüm Mısır tarlasına zarar verdi.

O esnada tarlada çalışan görgü tanıklarından Aziz Gülbeden gazetecilere yaptığı açıklamada," Buradan 400-500 metre uzaklıkta çalışıyordum. Birden baktık boruda bir fışkırma oldu, patlama sesi gelmedi ama baktığımızda orda kepçe çalışıyordu, artık kepçeden mi oldu, başka sebeple mi oldu tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimal kepçe orda çalışırken oldu" dedi

Gerekli çalışmalar başlatıldı

Vanaların kapanmasıyla akan sızıntıyı durduran yetkililer, boru hattında onarım çalışmasına başladı. Gün içerisinde borunun onarılması beklenirken, borunun onarılmasından sonra hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor.

Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı
Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı
Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı
Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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