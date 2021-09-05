Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap
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Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap Samandağ sahilinde hafta sonu olmasıyla sebebiyle yoğunluk yaşandıHatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahile vuran petrol atıklarına bugünde aldırış etmeden yüzdüler.

Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap

Samandağ sahilinde hafta sonu olmasıyla sebebiyle yoğunluk yaşandı

HATAY -Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahile vuran petrol atıklarına bugünde aldırış etmeden yüzdüler. Yüzen vatandaş Memik Özberber, Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil dedi.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken. Petrol atıkları sahilde temizlenirken hafta sonu olmasından kaynaklı çok sayıda vatandaş denizde yüzmeye devam etti.

Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, Yüzerken ayağımıza yapıştı dünde vücudumuzun bir çok yerine yapmıştı Bu petrol atıklarını gönderenler utansın.

Özberber, "Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.

Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap
Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap
Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap
Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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