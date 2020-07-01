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Petrol arama ruhsatı kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.'nin petrol arama ruhsat sürelerini 2 yıl uzattı.

Petrol arama ruhsatı kararları
01.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.'nin petrol arama ruhsat sürelerini 2 yıl uzattı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc.'in Edirne ve Tekirdağ illeri içinde müştereken sahip bulundukları bir sahaya ait petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 27 Haziran 2020 tarihinden itibaren 2 yıl uzatıldı. Burada yürütülen arama çalışmalarının tamamlanmasına imkan vermek amacıyla Türk Petrol Kanunu gereğince alınan bu kararla söz konusu ruhsat, 27 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Corporate Resources B.V.'nin Kırklareli ve Tekirdağ illeri içinde sahip olduğu iki sahaya ait petrol arama ruhsatının süresi de bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 27 Haziran 2020 tarihinden itibaren 2 yıl uzatıldı.

Kaynak: AA

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