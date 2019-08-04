Petrol arama ruhsatı kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'nde bulunan petrol arama ruhsat sahalarına, 20 hektarlık sahanın ilavesine karar verildiği bildirildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Kırklareli sınırları içerisinde sahip bulunduğu 12 bin 514 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 20 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatı kabul edildi.

Şirket ayrıca, Diyarbakır'da petrol işletme ruhsat sahasına sahip alan için de 6 bin 95 hektar ilave saha müracaatında bulundu.

Kaynak: AA