Petrol arama ruhsatı kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne ile Tekirdağ sınırları içinde yer alan ve yüz ölçümü 58 bin 305 hektar olan saha için 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.

Şirket, söz konusu saha için 5 Aralık 2019'da başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA